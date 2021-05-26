بدون VAR.. أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك والإسماعيلي في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر بملعب السويس الجديد.

ويدير المباراة أمين عمر ويعاونه كل من أحمد حسام وأحمد توفيق طلب.

بينما الحكم الرابع هو سيد عيد.

وتلعب المباراة دون تقنية الفيديو المساعد VAR مثلما قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات الكأس دونها في الأدوار الأولى.

وأدار أمين عمر 3 مباريات للزمالك هذا الموسم، في الفوز على الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة والتعادل مع الأهلي.

بينما تولى إدارة مباراة واحدة للإسماعيلي في الهزيمة أمام الاتحاد السكندري.