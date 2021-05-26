السوبر الإفريقي – الأهلي: معلول جاهز بنسبة 100%.. واستشرنا مركزا طبيا في قطر بخصوص حالته الأربعاء، 26 مايو 2021 - 23:04 كتب : حسام نور الدين علي معلول علي معلول الأهلي نرشح لكم أخر الأخبار بطولة إيمري.. فياريال يحصد أول بطولة في تاريخه بإسقاط يونايتد بسيناريو مثير 7 دقيقة | أوروبا رومانو: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد 18 دقيقة | الدوري الإسباني قائمة الزمالك – غياب طارق حامد وتواجد أوباما ضد الإسماعيلي 33 دقيقة | الدوري المصري بدون VAR.. أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك والإسماعيلي في الكأس 59 دقيقة | الدوري المصري السوبر الإفريقي – الأهلي: معلول جاهز بنسبة 100%.. واستشرنا مركزا طبيا في قطر بخصوص حالته ساعة | الدوري المصري السوبر الإفريقي - طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة نهضة بركان.. ونيدفيد متاح للمباريات ساعة | الدوري المصري خطوة على الصعود.. هولشتاين كيل يواصل نتائجه المميزة ويفوز على كولن في ملحق الدوري الألماني ساعة | الدوري الألماني الاتحاد الأوروبي يُغرم إبراهيموفيتش وميلان بسبب شركة مراهنات 2 ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. بطولة إيمري.. فياريال يحصد أول بطولة في تاريخه بإسقاط يونايتد بسيناريو مثير قائمة الزمالك – غياب طارق حامد وتواجد أوباما ضد الإسماعيلي رومانو: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد السوبر الإفريقي – الأهلي: معلول جاهز بنسبة 100%.. واستشرنا مركزا طبيا في قطر بخصوص حالته بدون VAR.. أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك والإسماعيلي في الكأس الأكثر مشاهدة 1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 البنك الأهلي 2 سموحة انتهت الدوري المصري 0 سيراميكا كليوباترا 2 إنبـي انتهت الدوري الأوروبي (11) 1 فياريال (10)1 مانشستر يونايتد انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 الباطن 2 ضمك انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - بيراميدز لم تبدأ 21:00 كأس مصر - الزمالك - الإسماعيلي لم تبدأ 21:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - الأولمبي - كفر الشيخ لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - المنصورة - دكرنس لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - بلدية المحلة - ألعاب دمنهور لم تبدأ 16:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - غزل المحلة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - المصري - وادي دجلة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - أسـوان - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:00 كأس السوبر الإفريقي - الأهلي - نهضة بركان لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك