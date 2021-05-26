السوبر الإفريقي - طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة نهضة بركان.. ونيدفيد متاح للمباريات

نفى أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي الأخبار التي تشير إلى إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق بخشونة في الركبة.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وقال أبو عبلة في تصريحات نقلها موقع الأهلي: "نتبع إجراء مخصص في بعض الأوقات مع أيمن أشرف بخوض تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد".

وشدد "أود التأكيد على أن أيمن لا يعاني من إصابة بخشونة في الركبة وفقا لما يتردد من فترة لأخرى".

وأكمل "أيمن تعرض لكدمة خلال مواجهة صنداونز السابقة وتعافى وشارك في مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي".

وواصل "أيمن جاهز بنسبة 100% للمشاركة في السوبر الإفريقي".

وانتقل للحديث عن إصابة حمدي فتحي قائلا: "اللاعب يشارك في التدريبات منذ شهر وكانت هناك احتياطات طبية خلال مشاركته".

وأشار "منحنا الضوء الأخضر للجهاز الفني لمشاركة حمدي فتحي في المباريات بناء على الفحوصات الطبية التي خضع لها وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة في الكوع".

وأتم تصريحاته "كريم نيدفيد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وبات تحت تصرف الجهاز الفني".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة ضد نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الإفريقي الذي يقام في الدوحة عاصمة قطر.