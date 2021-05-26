خطوة على الصعود.. هولشتاين كيل يواصل نتائجه المميزة ويفوز على كولن في ملحق الدوري الألماني

فاز هولشتاين كيل على كولن بهدف دون مقابل على ملعب راين أنرجي في ذهاب الملحق المؤهل للدوري الألماني.

وسجل سيمون لورينتس هدف الضيوف الوحيد في المباراة.

وتقام مباراة الإياب يوم 29 مايو المقبل على ملعب هولشتاين.

وسيحتاج هولشتاين كيل للتعادل السلبي أو الإيجابي أو الفوز للصعود للدرجة الأولى.

وتنص لوائح الدوري الألماني على خوض صاحب المركز السادس عشر مباراتين مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية لتحديد الصعود والهبوط بين الدرجتين.

واحتل هولشتاين كيل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية بـ62 نقطة.

بينما جمع كولن 33 نقطة ليحتل المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى.

ويلعب هولشتاين كيل في الدرجة الثانية منذ موسم 2017-2018 حينما صعد من الدرجة الثالثة.