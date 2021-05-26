الاتحاد الأوروبي يُغرم إبراهيموفيتش وميلان بسبب شركة مراهنات

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم زلاتان إبراهيموفيتش وميلان بسبب امتلاك المهاجم السويدي لأسهم في شركة مراهنات.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

ويمتلك إبراهيموفيتش أسهم في شركة مراهنات في دولة مالطا خاصة بالرهان على نتائج كرة القدم.

ووقع الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو لوجود مصلحة مالية مع شركة مراهنة وهو ما يخالف المادة 12 من اللائحة التأديبية للاتحاد الأوروبي.

كما تم تغريم ميلان 25 ألف يورو لانتهاك المادة 12 للائحة التأديبية أيضا.

وكانت أحدى وسائل الإعلام السويدية قد كشفت أن إبراهيموفيتش يمتلك بعض الأسهم في شركة المراهنات التابعة لدولة مالطا.