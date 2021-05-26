ماركا: السيطرة على حريق في ملعب سانتياجو بيرنابيو

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

حريق بملعب ريال مدريد

نجح رجال الإطفاء في السيطرة على حريق نشب في ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بفريق ريال مدريد.

وأكدت "صحيفة" ماركا الإسبانية أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب أثناء أعمال تجديد الملعب.

ولم يُعرف سبب الحريق لكنه قد يكون نتج عن محرك أو مولد كهربائي.

وتصاعدت أعمدة من الدخان قبل أن يتم السيطرة على الحريق.

وعاد كل شيء لطبيعيته بحسب الصحيفة الإسبانية.

ويلعب ريال مدريد مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بسبب أعمال تجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو
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