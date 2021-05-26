ماركا: السيطرة على حريق في ملعب سانتياجو بيرنابيو
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 21:31
كتب : FilGoal
نجح رجال الإطفاء في السيطرة على حريق نشب في ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بفريق ريال مدريد.
وأكدت "صحيفة" ماركا الإسبانية أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب أثناء أعمال تجديد الملعب.
ولم يُعرف سبب الحريق لكنه قد يكون نتج عن محرك أو مولد كهربائي.
🆗‼️Vuelve la NORMALIDAD al Santiago BERNABÉU tras declararse un incendio en el interior del recinto.
Te esperamos a las 12 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/a1aGQLOqme— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2021
وتصاعدت أعمدة من الدخان قبل أن يتم السيطرة على الحريق.
وعاد كل شيء لطبيعيته بحسب الصحيفة الإسبانية.
ويلعب ريال مدريد مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بسبب أعمال تجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو.