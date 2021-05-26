حسين لبيب: هناك قرارات هامة بشأن تجديد ساسي ونجوم الزمالك.. ولماذا نزور الأهلي

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك عن اقتراب ناديه من الإعلان عن قرارات هامة بشأن تجديد نجوم الفريق الأبيض وعلى رأسهم فرجاني ساسي.

وقال حسين لبيب عبر قناة المحور: "هناك اجتماعات مكثفة لإدارة الزمالك وهناك قرارات مرتقبة قريبة بشأن تجديد عقود نجوم الفريق".

وأضاف "أريد من جماهير الزمالك الاطمئنان على نجوم الفريق سواء فرجاني ساسي أو أي لاعب آخر".

وتابع "أي لاعب يتشرف بارتداد قميص الزمالك ليس لدينا معه أي أزمة ونرحب به وسنسعى للتجديد له".

وأكمل "لن نعلن قرارات مجلس الإدارة سوى بعد نهاية الاجتماع الثالث في الأسبوع المقبل، ووقتها سنقول القرارات التي تم تنفيذها لأننا لجنة أفعال وليس أقوال".

واستمر في تصريحاته "تأجيل مباريات الأهلي في الدوري؟ أنا أمثل نادي الزمالك وأحترم كل الاتحادات الرياضية وكل واحد يعرف مهام عمله جيدا وليس لنا شأن بالمنافس والأهم أن يحصل الزمالك على كامل حقوقه".

وأشار "تحدثت مع كارتيرون لمعرفة رؤيته الفنية بشأن ظروف المباريات في الفترة المقبلة ونقلتها لاتحاد الكرة، واللجنة لا تتدخل في الأمور الفنية تماما".

وردا على سؤال إمكانية زيارة الأهلي في حالة فوزه بالسوبر الإفريقي قال: "إذا كان كل ناد سيزور ناد آخر عندما يفوز ببطولة أو مباراة لن ننتهي تماما من هذه الأمور، لكننا نبارك لبعضنا البعض عبر الهاتف ونحن نحترم كل أندية مصر ومنها الأهلي وعلاقتنا جيدة بالجميع".

وأتم تصريحاته "إذا كان هناك أمر يلزم زيارتنا لأي ناد أو العكس نرحب به تماما وأهلا وسهلا، نحن في مجال رياضي وفي منافسة شريفة مع الجميع داخل الملعب وخارج الملعب نحترم بعضنا ونحافظ على الصداقة مع الجميع".