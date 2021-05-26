الخسارة الأولى لضياء السيد.. إنبي يتخطى سيراميكا كليوباترا ويرتقي 6 مراكز

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الصورة من الحسابات الرسمية لفريق سيراميكا كليوباترا

فاز إنبي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب السويس الجديد في الجولة 24 للدوري المصري.

تقدم دينوبيتر جودي في الدقيقة 60، وسجل رامي صبري الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

الانتصار رفع رصيد إنبي للنقطة 32 ليرتقي للمركز السابع بعدما كان يحتل المركز الثالث عشر قبل المباراة.

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أما سيراميكا كليوباترا فتجمد رصيده عند النقطة 31 ليحتل المركز الثامن.

وكرر إنبي فوزه على سيراميكا كليوباترا في الدور الأول بعدما انتصر عليه بنتيجة 2-1.

وعاد إنبي لتحقيق الفوز بعد 4 جولات دون تحقيق انتصارات.

وتعد الهزيمة هي الأولى لسيراميكا كليوباترا تحت قيادة المدرب ضياء السيد.

وصف المباراة

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة للغاية ودون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، حتى أن أولى فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 28.

دينوبيتر لاعب إنبي انفرد بعامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا لكنه سدد بغرابة شديدة لتذهب الكرة بجوار القائم الأيمن.

بعدما أطلق محمد إبراهيم تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود جاد حارس إنبي في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني سدد كوامي بونسو كرة قوية مرت أعلى عارضة إنبي بحلول الدقيقة 52.

وسجل دينوبيتر الهدف الأول لإنبي بعدما تابع تسديدة أحمد العجوز التي تصدى لها عامر عامر، ووضع الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

بعد الهدف، سجل شادي حسين هدفا لسيراميكا كليوباترا بعد رأسية جميلة إثر ركلة حرة نفذها صالح جمعة.

لكن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

واستمرت محاولات الفريقين لكن دون خطورة على المرمى، حتى حصل محمد إسماعيل على ركلة جزاء بعد عرقلة من خالد صبحي.

وعقب تأكيد القرار من حكم الفيديو المساعد؛ نفذ رامي صبري الركلة بنجاح ليسجل الهدف الثاني لإنبي.

واستمرت محاولات سيراميكا كليوباترا في العودة للقاء لكنه لم ينجح في التسجيل لينتهي اللقاء بفوز إنبي.

ويلعب سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش بينما يلعب إنبي ضد الإنتاج الحربي.

إنبي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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