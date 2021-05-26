قائمة الإسماعيلي – عودة الصحراوي وغياب حسين السيد ضد الزمالك

عاد مروان الصحرواي مدافع الإسماعيلي لقائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر، غدا الخميس، على ملعب السويس الجديد.

واختار إيهاب جلال المدير الفني للفريق 25 لاعبا للانضمام لقائمة الإسماعيلي الخاصة بالمباراة.

وتأتي عودة الصحراوي بعد نهاية فترة إيقافه.

ويغيب حسين السيد عن قائمة الفريق، بينما يستمر تواجد باهر المحمدي.

وجاءت القائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: رضوان شريفي - محمد هاشم - باهر المحمدي - مروان الصحراوى - محمد عمار - أحمد فتحي كاستيلو - عبد الله جمعة - مصطفى فارس.

خط الوسط: محمد عادل - عمر الوحش – محمود عبد العاطي دونجا - محمد حسن - نادر رمضان - عماد حمدى - أحمد مدبولي - محمد صادق - محمد الشامي - أحمد مصطفي - أري بابل.

خط الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف - بينسون شيلونجو.