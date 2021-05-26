تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – كافاني يقود يونايتد.. وفياريال بثلاثي هجومي

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء فياريال اليوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي.

ويقام النهائي في ملعب أرينا جدانسك في بولندا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شاو- إيريك بايلي- فكيتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: إدينسون كافاني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من دين هندرسون ولي جرانت وأليكس تيلليس وهاري ماجواير وأكسيل توانزيبي وبراندون ويليامز وأماد دياللو وفريد ودانييل جيمس وخوان ماتا ونيمانيا ماتيتش ودوني فان دي بيك.

أما تشكيل فياريال الذي أعلنه مدربه أوناي إيمري جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

في الدفاع: ألفونسو بيدرازا- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط: مانو تريجويروس- داني باريخو- إيتيان كابوي

في الهجوم: يريمي بينو- كارلوس باكا- جيرارد مورينو

مانشستر يونايتد فياريال نهائي الدوري الأوروبي
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