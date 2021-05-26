كرة سلة - الزمالك أول المتأهلين لنصف نهائي إفريقيا بالفوز على الشرطة الكاميروني 82-53

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

حجز فريق كرة السلة للرجال بنادي الزمالك مقعده كأول المتأهلين لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA المقامة في رواندا بالفوز على القوات المسلحة والشرطة الكاميروني.

وفاز الزمالك على الفريق الكاميروني بنتيجة 82-53 في ربع النهائي، ليكون أول المتأهلين للمربع الذهبي.

وينتظر الزمالك المتأهل من جمعية سلا المغربي وبترو دي لواندا الأنجولي ليلعب ضده في نصف النهائي.

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وأنهى الفريق الكاميروني الربع الأول متقدما على الزمالك بنتيجة 16-12، قبل أن ينتفض الأبيض في الربع الثاني ويتقدم بنتيجة 30-28.

وواصل الزمالك سيطرته على المباراة وأنهى الربع الثالث متقدما بنتيجة 55-42.

قبل أن يوسع الزمالك الفارق بشكل كبير في الربع الرابع لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 82-53.

الزمالك بطولة إفريقيا لكرة السلة
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