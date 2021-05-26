الزمالك يهزم إنبي ويتوج بدوري الجمهورية مواليد 2003

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك مواليد عام 2003 - الصورة من الموقع الرسمي للنادي

فاز الزمالك على منافسه إنبي بثلاثية دون رد اليوم في الجولة 18 والأخيرة من المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية لمواليد عام 2003.

وسجل أهداف الزمالك كل من عبد الله محمد وكريم عبدون وماجد هاني.

وفاز الزمالك بالمسابقة بعدما تصدرها برصيد 38 نقطة ليتوج بها رسميا.

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ويقود الفريق أحمد عبد الرؤوف كمدير فني ويساعده عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد وأيمن الطويل لتدريب حراس المرى.

وأعرب جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بالزمالك عن سعادته بالتتويج وقال: "الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وهم الأفضل في جيلهم وهم مستقبل الزمالك".

فيما قال أحمد عبد الرؤوف: "قدمنا مستوى ثابت طوال الموسم وكنا الأجدر بالفوز باللقب، وأعتذر لجمهور الزمالك عن الهزيمة ضد الأهلي في الجولة الماضية لغياب التوفيق".

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