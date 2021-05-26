دوناروما يرحل عن ميلان مجانا

أعلن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان رحيل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق مجانا بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده.

جيانلويجي دوناروما النادي : ميلان ميلان

وقال مالديني عبر بث رسمي عبر قناة ميلان الرسمية عبر موقع "تويتش" اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا يجب أن نشكر كل اللاعبين الذين أسهموا في تقديم ذلك الموسم الرائع".

وواصل "دوناروما كان قائدا والناس في بعض الأحيان لا يلاحظون ماذا يعني أن تكون محترفا، إنه يعني أن تكون مستعدا لتغيير النادي".

وأردف أيقونة ميلان حديثه "من الصعب تقبل الأمر، لكن في الوقت ذاته من الصعب إكمال مسيرتك مع نادي واحد، يجب أن نحترم هؤلاء الذين قدموا الكثير لميلان، وأن نتذكر أن دوناروما لم يقلل من احترامنا".

وأتم مالديني حديثه "يحدث أحيانا أن تتخذ طرقا أخرى، لا أستطيع أن أتمنى لدوناروما سوى الأفضل".

صاحب الـ22 عاما يعد من ناشئي ميلان وخاض معه 251 مباراة في كل البطولات حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 88 لقاء.

وتوج دوناروما مع ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في عام 2016.