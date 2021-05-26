انتهت في الدوري - سيراميكا (0) – (2) إنبي.. فوز الفريق البترولي

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

شادي حسين - رامي صبري - الصورة من الحسابات الرسمية لفريق سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا وإنبي التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.

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نهاية اللقاء

ق92: الحكم يلغي هدفا لمحمد مسعد بسبب التسلل.

ق83: رامي صبري يسجل الهدف الثاني لإنبي من ركلة جزاء

ق80: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة للـVAR

ق77: عامر عامر ينقذ كرة الهدف الثاني لإنبي

ق71: حكم الفيديو المساعد يُلغي هدف التعادل

ق69: شادي حسين يتعادل لسيراميكا كليوباترا

ق60: هدف أول لإنبي عن طريق دينوبيتر

ق49: هدف أول ضائع لسيراميكا عن طريق شادي حسين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: مازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.

ق15: انحصار الكرة في وسط الملعب وغياب الفرص الحطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا إنبي في الدوري
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