انتهت في الدوري - سيراميكا (0) – (2) إنبي.. فوز الفريق البترولي
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا وإنبي التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.
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نهاية اللقاء
ق92: الحكم يلغي هدفا لمحمد مسعد بسبب التسلل.
ق83: رامي صبري يسجل الهدف الثاني لإنبي من ركلة جزاء
ق80: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة للـVAR
ق77: عامر عامر ينقذ كرة الهدف الثاني لإنبي
ق71: حكم الفيديو المساعد يُلغي هدف التعادل
ق69: شادي حسين يتعادل لسيراميكا كليوباترا
ق60: هدف أول لإنبي عن طريق دينوبيتر
ق49: هدف أول ضائع لسيراميكا عن طريق شادي حسين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25: مازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.
ق15: انحصار الكرة في وسط الملعب وغياب الفرص الحطيرة حتى الآن.
انطلاق المباراة