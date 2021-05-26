سكاي: كونتي اتفق مع إنتر على فسخ تعاقده.. وتقرير يكشف شرط غريب من إنتر

اتفق أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان مع إدارة ناديه على فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي بعد عامين من تولي المسؤولية.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن كونتي أتم اتفاقه بالفعل مع إدارة النيراتزوري على فسخ التعاقد بالتراضي.

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية بأن سبب الرحيل يعود لرغبة إدارة إنتر في بيع أحد نجوم الفريق لتوفير المزيد من الأموال وزيادة الأرباح.

لكن ذلك الأمر لم يتناسب مع كونتي الذي يريد بناء فريقا قويا لينافس على الألقاب خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي اليوم بأن كونتي يتبقى له عاما وحيدا في تعاقده مع إنتر، وهو يحصل على 12 مليون يورو سنويا قيمة راتبه.

وأشار التقرير إلى إن إنتر يريد دفع 6 مليون و500 ألف يورو لفسخ التعاقد فيما يريد كونتي الحصول على 9 ملايين يورو.

وأوضح التقرير بأن إنتر ربما يضع شرطا في فسخ التعاقد يمنع كونتي من تدريب ناد إيطالي في المستقبل القريب.

وتوج كونتي مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم وقاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الذي سبقه.