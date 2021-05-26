تحسبا لرحيل كونتي.. تقرير: إنتر يتواصل مع إنزاجي

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

تبحث إدارة إنتر عن مدرب بديل لأنطونيو كونتي حال رحيله عن تدريب الفريق ويبدو أنها وجدت في سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الاختيار المناسب.

وبحسب شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية فإن إدارة إنتر تواصلت مع إنزاجي يوم الإثنين الماضي لاستطلاع رأيه في تدريب الفريق.

وينتهي عقد إنزاجي مع لاتسيو بنهاية شهر يونيو المقبل ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ولم يحسم كونتي قراره بالبقاء أو الرحيل عن إنتر بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

إذ يفكر كونتي في الرحيل بسبب نية إدارة إنتر في بيع العديد من اللاعبين لتوفير الأموال.

لذلك يفكر كونتي في فسخ تعاقده مع إنتر قبل موسم من نهايته.

وتأتي رغبة إدارة إنتر في تعويض كونتي بإنزاجي بسبب اعتماده على نفس الرسم الخططي "3-5-2" الذي يعتمد عليه كونتي.

وكان لاتسيو قد أنهى الدوري في المركز السادس.

إنتر لاتسيو سيموني إنزاجي أنطونيو كونتي
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