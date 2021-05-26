تقرير: أتليتكو مدريد يفاوض ديبالا.. وصفقة تبادلية قد تُكمل العملية

دخل نادي أتليتكو مدريد في مفاوضات مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن أتليتكو مدريد يرغب في إقناع ديبالا باللعب بالدوري الإسباني.

كما ترغب إدارة يوفنتوس في الاستغناء عن ديبالا لتوفير المزيد من الأموال بسبب راتبه الضخم مع النادي الإيطالي.

وقد تفكر إدارة يوفنتوس في إجراء صفقة تبادلية بالحصول على آنخيل كوريا من صفوف أتليتكو مدريد مقابل الاستغناء عن ديبالا.

لكن قد يرفض دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الموافقة على رحيل كوريا ليوفنتوس.

وسجل ديبالا 5 أهداف وصنع 3 خلال 26 مباراة في الموسم الحالي مع يوفنتوس.