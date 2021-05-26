تقرير: أتليتكو مدريد يفاوض ديبالا.. وصفقة تبادلية قد تُكمل العملية

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

ديبالا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في جنوى

دخل نادي أتليتكو مدريد في مفاوضات مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن أتليتكو مدريد يرغب في إقناع ديبالا باللعب بالدوري الإسباني.

كما ترغب إدارة يوفنتوس في الاستغناء عن ديبالا لتوفير المزيد من الأموال بسبب راتبه الضخم مع النادي الإيطالي.

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وقد تفكر إدارة يوفنتوس في إجراء صفقة تبادلية بالحصول على آنخيل كوريا من صفوف أتليتكو مدريد مقابل الاستغناء عن ديبالا.

لكن قد يرفض دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الموافقة على رحيل كوريا ليوفنتوس.

وسجل ديبالا 5 أهداف وصنع 3 خلال 26 مباراة في الموسم الحالي مع يوفنتوس.

باولو ديبالا أتليتكو مدريد يوفنتوس
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