تقرير: أتليتكو مدريد يفاوض ديبالا.. وصفقة تبادلية قد تُكمل العملية
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 17:52
كتب : FilGoal
دخل نادي أتليتكو مدريد في مفاوضات مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
باولو ديبالا
النادي : يوفنتوس
وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن أتليتكو مدريد يرغب في إقناع ديبالا باللعب بالدوري الإسباني.
كما ترغب إدارة يوفنتوس في الاستغناء عن ديبالا لتوفير المزيد من الأموال بسبب راتبه الضخم مع النادي الإيطالي.
وقد تفكر إدارة يوفنتوس في إجراء صفقة تبادلية بالحصول على آنخيل كوريا من صفوف أتليتكو مدريد مقابل الاستغناء عن ديبالا.
لكن قد يرفض دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الموافقة على رحيل كوريا ليوفنتوس.
وسجل ديبالا 5 أهداف وصنع 3 خلال 26 مباراة في الموسم الحالي مع يوفنتوس.