انتهت كرة سلة - الزمالك (82)-(53) الشرطة الكاميروني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرة السلة بين الزمالك ضد القوات المسلحة والشرطة الكاميروني في بطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA المقامة في رواندا. في ربع نهائي البطولة

وتأهل الزمالك لربع النهائي بعدها تصدر مجموعته. بالفوز على فيروفيارو الموزمبيقي ودوان السنغالي والمجمع البترولي الجزائري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 82-53

ق 1: التقدم للأبيض بنتيجة 78-53

ق 4: سولو ديابيتيه يسجل ثلاثية ويزيد الفارق للأبيض 73-45

ق 6: الأبيض يواصل التسجيل والنتيجة 70-45

ق 7: الفارق 20 نقطة للأبيض 63-43

ق 8: النتيجة 60-43 للزمالك

نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 55-42

ق1: هودج يسجل ثلاثية جديدة والنتيجة 55-42 للزمالك

ق 1: والتر هودج يسجل ثلاثية والنتيجة 52-42 للأبيض

ق 2: مهاب ياسر يسجل ثلاثية والنتيجة تصبح 49-38 للزمالك

ق 3: إسلام سالم يزيد الفارق للزمالك 45-36

ق 6: أنس أسامة يزيد الفارق والنتيجة 41-31

ق 7: الفارق يرتفع للأبيض ومهاب ياسر يسجل 39-31

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك 30-28

ق 1: التقدم للأبيض 28-27

ق 2: والتر هودج يعيد التقدم للزمالك 26-25

ق 4: ثنائية من إيلونو تقلص الفارق للأبيض والنتيجة 25-22

ق 5: الزمالك يقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط والنتيجة 23-20

ق 6: مايكل فاكودي يسجل رمية حرة والنتيجة تصبح 23 - 18

ق 6: عمر هشام يسجل للزمالك والنتيجة 23-17

ق 7: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة تصل إلى 21 - 16

ق 8: ارتفاع الفارق إلى 9 نقاط والنتيجة 21-12 لصالح الفريق الكاميروني

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الفريق الكاميروني 16-12

ق 1: ديابيتيه يسجل ثلاثية في نهاية الربع الأول ويقلص الفارق للأبيض لتصبح النتيجة 16-12

ق 2: والتر هودج يسجل ثنائية للزمالك والنتيجة تصبح 14-9

ق 2: القوات المسلحة والشرطة الكاميروني يزيد الفارق وتصل النتيجة إلى 14 - 7 ومدرب الزمالك يطلب وقت مستقطع

ق 2: الفريق الكاميروني يزيد التقدم وتصل النتيجة إلى 12 - 7

ق 3: التقدم للفريق الكاميروني 9 - 7

ق 4: وقت مستقطع للفريق الكاميروني

ق 7: تقدم الزمالك بنتيجة 5-4

انطلاق الربع الأول