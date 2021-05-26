بيلد: دورتموند يعطي سانشو الضوء الأخضر للرحيل

لا تمانع إدارة بروسيا دورتموند في رحيل جادون سانشو جناح الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن إدارة بروسيا دورتموند أعطت سانشو الضوء الأخضر للرحيل لرغبتها في توفير المزيد من الأموال لتعويض خسارتها بسبب جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن دورتموند يستهدف التعاقد مع جوناثان إيكوني جناح ليل لتعويض سانشو.

وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق لاهتمام مانشستر يونايتد وليفربول باللاعب للتعاقد معه.

أما صحيفة "ذا صن" البريطانية فكشفت عن رغبة توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي في التعاقد مع سانشو لتدعيم خط هجوم الفريق.

ولعب سانشو 38 مباراة مع دورتموند في الموسم الحالي وسجل 16 هدفا وصنع 20 في كل المسابقات.