حتى لا يتكرر سيناريو دوناروما.. ميلان يسعى لتجديد عقد كيسي

تقدّم ميلان بعرض جديد لـ فرانك كيسي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده لـ 5 مواسم مقبلة، حسب تقارير إيطالية.

لاعب الوسط الإيفواري سجل ثنائية في شباك أتالانتا بالدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة، وقاد الروسونيري للعودة لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 8 سنوات وإنهاء الموسم في الوصافة خلف إنتر البطل.

وينتهي تعاقد كيسي مع الروسونيري في صيف 2022، ويسعى لتجديد تعاقده مبكرا حتى لا يتكرر سيناريو جانلويجي دوناروما وهاكان تشالهان أوجلو بالرحيل دون مقابل، إذ ينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد بعد.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن ميلان عرض على اللاعب البالغ 24 عاما 3.5 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى حوافز ليصل عقده إلى 4 ملايين ويمتد لـ 5 مواسم.

ويحصل كيسي حاليا على 2.2 مليون يورو سنويا ولا يشعر اللاعب ووكيله بالرضا من العرض المُقدم، إذ يريد الإيفواري الحصول على 5 ملايين يورو سنويا في العقد الجديد.

ويريد باولو مالديني وفريدريك ماسارا المدير الرياضي الإبقاء على خدمات اللاعب وتجديد تعاقده مبكرا، والتوصل لاتفاق مبكر.

وشارك كيسي في 37 مباراة بالدوري الإيطالي كأكثر لاعبي ميلان مشاركةّ وسجل 13 هدفا.

إجمالا شارك كيسي المنضم من أتالانتا في 184 مباراة خلال 4 مواسم، وسجل 30 هدفا وصنع 15 في جميع المسابقات.