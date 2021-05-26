انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2)-(2) سموحة.. التعادل يحسم اللقاء
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 17:07
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
ق97: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة من ركلة جزاء
ق90: أحمد علي كامل يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من ركلة جزاء.
ق81: مصطفى فتحي يسجل التعادل لسموحة من ركلة جزاء.
ق69: هدف أول للبنك الأهلي من ركلة جزاء عن طريق أحمد علي كامل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة.
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