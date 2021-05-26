انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2)-(2) سموحة.. التعادل يحسم اللقاء

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي البنك الأهلي وسموحة التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق97: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة من ركلة جزاء

ق90: أحمد علي كامل يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

ق81: مصطفى فتحي يسجل التعادل لسموحة من ركلة جزاء.

ق69: هدف أول للبنك الأهلي من ركلة جزاء عن طريق أحمد علي كامل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.

البنك الأهلي سموحة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – دي خيا أساسي.. وكافاني يقود هجوم يونايتد 7 دقيقة | أوروبا
كروس: زيدان كان ليخبرني برغبته في الرحيل عن ريال مدريد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
إنتر يعلن فسخ تعاقده مع كونتي 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
لقاء شهد 4 ركلات جزاء ولاعب رفض التغيير.. دراما متأخرة في تعادل سموحة والبنك الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك أول المتأهلين لنصف نهائي إفريقيا بالفوز على الشرطة الكاميروني 82-53 35 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يهزم إنبي ويتوج بدوري الجمهورية مواليد 2003 38 دقيقة | مصر
دوناروما يرحل عن ميلان مجانا 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
أندية دوري السوبر: نلتزم بتحديث كرة القدم بالحوار مع الاتحاد الأوروبي.. ونرفض عدم احترام القانون 54 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك