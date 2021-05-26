انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2)-(2) سموحة.. التعادل يحسم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي البنك الأهلي وسموحة التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق97: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة من ركلة جزاء

ق90: أحمد علي كامل يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

ق81: مصطفى فتحي يسجل التعادل لسموحة من ركلة جزاء.

ق69: هدف أول للبنك الأهلي من ركلة جزاء عن طريق أحمد علي كامل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.