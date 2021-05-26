مستشفى بيراميدز.. الكشف عن تفاصيل وموقف المصابين وموعد العودة

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لـ بيراميدز موقف مصابي الفريق.

وأوضح المنيري للمركز الإعلامي للنادي أن السبب يعود لـ "ضغط المباريات وتواليها محليا وقاريا في الفترة الماضية، ما خلف عدد من المصابين في الفترة الأخيرة".

وكان بيراميدز قد أعلن مدة غياب أحمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

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ويعاني محمد فاروق من شد في العضلة الخلفية غاب بسببها عن المباراة الأخيرة أمام أنيمبا النيجيري في الكونفدرالية.

وهو مستمر حاليا في برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الجهاز الطبي لمدة أسبوع إضافي، وسيغيب عن مباراة الإسماعيلي.

أما جون أنتوي فيعاني من شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال لقاء أنيمبا بالقاهرة، وغاب بسببه عن مباراة الإياب في نيجيريا.

اللاعب مستمر في برنامج علاجي وتأهيلي ممتد لعشرة أيام قادمة على أمل تجهيزه سريعا في ظل توالي المباريات المحلية والقارية للفريق.

ويواصل أسامة جلال برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد جراحة الفتاء التي أجراها مؤخرا.

ومن المنتظر أن يستمر في برنامجه العلاجي لمدة أسبوعين قادمين على أمل أن يعود في أسرع وقت ممكن حيث يؤدي البرنامج العلاجي بصورة مكثفة..

فيما تم تشخيص إصابة عمر جابر على أنها "حزام ناري".

ويخضع حاليا لبرنامج علاجي مع أحد الأطباء في انتظار قرار عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويؤدي أحمد حمودي حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها قبل عدة أشهر.

ويسير في برنامجه التأهيلي بصورة طيبة على أمل اللحاق بما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

الثتائي أحمد الشيخ ومحمود وادي عاد مؤخرا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء تماما من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق لفترة طويلة.

ويتم تجهيزهما فنيا وبدنيا، ويبقى قرار مشاركتهما في المباريات بيد الجهاز الفني.

بيراميدز
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