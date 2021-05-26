"لعدم كفاية الأدلة".. كاف يرفض شكوى الكونغو ضد الجابون

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الشكوى المقدمة من الاتحاد الكونغولي الديمقراطي ضد نظيره الجابوني، باتهامه بالتزوير في الأوراق الرسمية للاعب المنتخب الجابوني جيلور كانجا، بصفته يحمل الجنسية الكونغولية وليست الجابونية.

وتقدم الاتحاد الكونغولي شكوى رسمية خلال الأيام الماضية مطالبا فيها الاتحاد الإفريقي باستبعاد المنتخب الجابوني من المشاركة في كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل في الكاميرون على أن يتأهل المنتخب الكونغولي بدلا له.

جيلور كانجا لاعب ريد ستار الصربي، شارك في تصفيات أمم إفريقيا وقاد منتخب الجابون للتأهل من المجموعة الثانية بجانب جامبيا المتصدره على حساب منتخبي الكونغو الديمقراطية وأنجولا

الشكوى مفادها بأن اللاعب ولد في الكونغو الديمقراطية، ولم يحصل مطلقا على الجنسية الجابونية لذلك فإن مشاركته رفقة المنتخب الجابوني باطلة، وعلى الجانب الأخر قدم الاتحاد الجابوني أوراق تفيد بأن جيلور كانجا يقيم في الجابون منذ سنوات وقد حصل على الجنسية الجابونية بالفعل.

وبناءً على شكوى الاتحاد الكونغولي بدأت لجنة الإنضباط بالاتحاد الإفريقي بالتحقيق في الأمر، لتصدر قرارها صباح اليوم الأربعاء برفض الدعوى المقدمة من الاتحاد الكونغولي.

وجاء نص القرار كالأتي :

" على أساس الادعاءات المقدمة، قامت لجنة الانضباط بفتح تحقيقا في هذه القضية، وطالبت من مختلف الأطراف تقديم الأدلة التي بحوزتهم، بالإضافة لقيام اللجنة بمقابلات مع الأطراف من أجل فهم موقف كلا منهما، واعتبارا للنظام الأساسي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) :

تم النظر في المواد 5 و 6 و 7 وما يليها من اللوائح الخاصة بتطبيق قوانين فيفا ومع مراعاة المواد 10 و 31 و 33 و 43 من قوانين الانضباط في كاف بالنظر في الأوراق والادعاءات المقدمة من الاتحاد الكونغولي وهى :

1- محل إقامة اسرة اللاعب في اقليم بوسينجي بالكونغو

2- شهادات ميلاد اسرة اللاعب

3- جواز سفر والد اللاعب

4- كشف يحمل هوية أجداد اللاعب

كذلك تم فحص جميع الأوراق المقدمة من الاتحاد الجابوني وهى :

1- شهادة ميلاد اللاعب في الجابون

2- جواز سفر للاعب

3- نسخ من تراخيص اللعب وعقود اللاعب في نادي جابوني

4- مسيرة اللاعب كمحترف في أوروبا

تم ملاحظة ان اللاعب جيلور كانجا مسجل في نظام اللاعبين الخاص بـ كاف (CMS) على أنه لاعب جابوني وقد شارك منذ عام 2008 بقميص منتخب الجابون في جميع مسابقات كاف وايضا مع الفرق الجابونية.

بناءً على ذلك تعتبر لجنة الانضباط بأن الأدلة التي قدمها الاتحاد الكونغولي لم تكن مقنعة وكافية ولم تلاحظ اللجنة وجود أية مخالفات تتعلق بهوية اللاعب، لذلك قررت اللجنة رفض الدعوى المقدمة ضد اللاعب، ويمكن للاتحاد الكونغولي بالطعن ضد القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في غضون 3 أيام من صدور القرار".

وتغيب الكونغو الديمقراطية عن المشاركة في كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة 2012 والتي لعبت في الجابون وغينيا الإستوائية.