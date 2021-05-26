تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس

ودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة أمام الرومانية جاكلين كريستان بنتيجة 2-1.

واستمرت المباراة لمدة 3 ساعات و4 دقائق، إذ تفوقت الرومانية في الشوط الأول بنتيجة 7 أشواط مقابل 5، وعدّلت ميار النتيجة بنفس عدد الأشواط.

وفي الشوط الثالث الفاصل، فازت جاكلين المصفنة 152 عالميا بـ 7 أشواط مقابل 6.

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وكانت ميار المصنفة 120 عالميا، قد فازت بلقاء الدور التمهيدي الأول على البولندية ماجا تشاولينسكا بنتيجة 2-1.

وفي النسخة الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة باتت ميار أول مصرية تحقق الفوز في بطولة كبرى "جراند سلام" كما أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس.

وحينها انتهت مغامرة ميار شريف المصنفة 172 على العالم بصورة أكثر من رائعة بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا والثانية على البطولة، بصعوبة كبيرة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

ميار شريف رولان جاروس
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