عماد سليمان: مواجهة الزمالك بطولة خاصة.. فرصة لاختبار تطور الإسماعيلي

يرى عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي، أن مواجهة فريقه ضد الزمالك في دور الـ 16 لكأس مصر غدا الخميس "بطولة خاصة".

وشرح سليمان في تصريحات للصحفيين: "تركيزنا أكبر في الدوري هذا الموسم بسبب وضعنا الصعب".

وشدد "لكن تلك المواجهة هي فرصة لاختبار مقدار التطور الذي يمر بها الفريق".

وأكمل "نتطلع للفوز واستكمال مشوار الانتصارات بعد الطفرات التي حدثت منذ تولي إيهاب جلال للمسؤولية".

وأوضح "الكل يتسابق داخل الفريق، لعمل واجبه. رصدنا مكافآت مضاعفة لمباريات الدوري ومباراة الزمالك أيضا".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس في ثمن نهائي كأس مصر.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على بيراميدز في الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 29 نقطة.