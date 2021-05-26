رحيل باراتيتشي عن يوفنتوس

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

فابيو باراتيتشي

أعلن يوفنتوس رحيل مديره الرياضي فابيو باراتيتشي، بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

وأصدر يوفنتوس بيانا رسميا لشكر باراتيتشي، الذي أمضى 11 موسما في منصبه.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "بعد 11 موسما من العمل الشاق والانتصارات والشغف في الملعب وخلف المكتب، يترك باراتيتشي يوفنتوس".

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وأضاف "لم يتم تجديد عقد باراتيتشي".

وكشف البيان أن القرار اتخذ بعد اجتماع بين باراتيتشي ورئيس النادي أندريا أنييلي اليوم الأربعاء.

وانضم باراتيتشي من سامبدوريا إلى يوفنتوس في 2010، كمنسق تقني، قبل أن يصبح مديرا رياضيا ثم مديرا تنفيذيا لقطاع كرة القدم.

ويأتي رحيل باراتيتشي بعد موسم مخيب أنهاه يوفنتوس رابعا بعد 9 مواسم متتالية حصد فيهم لقب الدوري.

يوفنتوس فابيو باراتيتشي
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