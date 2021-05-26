السوبر الإفريقي - مهاجم نهضة بركان: ندرك قوة الأهلي وصعوبة مواجهته

يدرك إبراهيم البحراوي مهاجم نهضة بركان مدى صعوبة مواجهة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، مشددا على أن تحقيق اللقب سيساعد الفريق بقوة في منافسات الدوري المغربي.

ويواجه الأهلي فريق نهضة بركان يوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة في كأس السوبر الإفريقي.

وقال البحراوي في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "مباراة السوبر الإفريقي تجمع بين بطلين، وندرك قوة النادي الأهلي وصعوبة هذه المواجهة، لكننا مستعدين لكافة السيناريوهات، هذه المباراة لا تقبل القسمة على 2".

وأضاف "أعتقد أن نقطة القوة التي تميز فريق نهضة بركان هي روح المجموعة التي نراهن عليها".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما "العقلية الانتصارية والقتالية ميزة محورية، وبفضل هذه السمة يمكن تحقيق الألقاب".

وشدد البحراوي على أن "تحقيق لقب السوبر الإفريقي يتيح لنا العودة بقوة في منافسات الدوري المغربي".

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.

وواصل "نحن عازمون على إظهار معدننا الحقيقي في المباريات التي تنتظرنا وبإمكاننا فتح صفحة إيجابية وناصعة البياض من خلال مباراة السوبر الإفريقي".

وأتم "نعد الجماهير بأننا سنبذل كل ما لدينا بهدف الظفر بهذا اللقب الغالي، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإهداء اللقب لهم".

ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر المتوجين برصيد 6 ألقاب.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي. في 2019 فاز الرجاء على الترجي وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

وعاد الأهلي لقطر بعد 3 أشهر ونصف حين شارك في مونديال الأندية واقتنص البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.