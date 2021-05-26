بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة الشناوي ومدة غيابه

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في نادي بيراميدز تفاصيل إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

ولم يخض الشناوي سوى أول 35 دقيقة أمام إنيمبا النيجيري في إياب ربع الكونفدرالية الإفريقية، وشارك شريف إكرامي بدلا منه.

وأوضح المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "الشناوي أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية حيث يحتاج لقرابة 10 أيام من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف "تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لأحمد الشناوي سيخضع له في الفترة المقبلة على أمل تسريع وقت عودته للمباريات ولكنه لن يكون قادرا على المشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري".

الشناوي البالغ 30 عاما خاض الموسم الحالي مباراتين فقط بقميص بيراميدز.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي وضرب موعدا مع الرجاء البيضاوي المغربي.

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