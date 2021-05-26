الزمالك يعلن تلقيه استدعاءً للرباعي المحترف.. وطلب لتأجيل ضمهم

أعلن نادي الزمالك تلقيه استدعاءً رسميا من الاتحاد المغربي والتونسي لرباعي الفريق المحترف في التوقف الدولي المقبل، فيما خاطب الأبيض الاتحادين لتأجيل ضم الرباعي.

وأوضح الزمالك عبر الموقع الرسمي إنه تلقيه استدعاءً رسميا من المنتخب التونسي لضم الثلاثي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

ومن المنتخب المغربي لضم أشرف بنشرقي على هامش التوقف الدولي بين 29 مايو و16 يونيو.

وأكمل النادي "خاطب نادي الزمالك اتحادي الكرة في تونس والمغرب من أجل تأجيل ضم الرباعي إلى المعسكر المقام على هامش التوقف الدولي، نظرا لاستمرار منافسات البطولات المحلية في مصر خلال هذه الفترة".

ويلتقي المنتخب التونسي وديا مع الكونغو الديموقراطية والجزائر ومالي وديا في التوقف الدولي الموقف.

فيما يلتقي المنتخب المغربي مع غانا وبوركينا فاسو وديا أيضا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر غدا الخميس.

ثم يسافر الأبيض لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري المصري.