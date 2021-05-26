تحديد موعد السوبر الألماني بين بايرن ودورتموند

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - ألفونسو ديفيز - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيح

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إقامة مباراة كأس السوبر الألماني 2021 يوم الثلاثاء 17 أغسطس المقبل.

وتقام المباراة بين بايرن ميونيخ بطل الدوري وبروسيا دورتموند بطل الكأس على ملعب سيجنال أدونا بارك.

في الموسم الماضي، توج بايرن بكأس السوبر على حساب دورتموند بعد الفوز بنتيجة 3-2.

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كان اللقب هو الثامن لبايرن ليعزز رقمه القياسي مقابل 6 ألقاب لدورتموند.

وحصد بايرن لقب الدوري بفارق 13 نقطة عن ملاحقه لايبزيج.

فيما حقق دروتموند لقب الكأس بالفوز على لايبزيج في النهائي بنتيجة 4-1.

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند
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