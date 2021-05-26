إل كونفيدينسيال: لابورتا اتفق مع ميسي على التجديد عامين لـ برشلونة

كشفت جريدة إل كونفيدينسيال الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد اتفق مع أسطورة البلاوجرانا ليو ميسي، على الاستمرار مع الفريق لموسمين مقبلين.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد ميسي الحالي بنهاية شهر يونيو، ولكن بحسب التقرير الإسباني فإن الاتفاق على التجديد قد تم بالفعل.

وبالتالي، يبقى ميسي بألوان النادي الكتالوني حتى عمر الـ 35، بعد أن لعب للفريق الأول بعمر الـ 13، وانضم لبرشلونة بعمر الـ 13 قادما من نادي نيوليز أولد بويز الأرجنتيني.

وكان استمرار ميسي على رأس قائمة وعود لابورتا الانتخابية.

ومن المنتظر أن ينضم إلى ميسي في برشلونة أرجنتيني جديد، وهو سيرخيو أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وكذلك، ينتظر برشلونة ضم جيني فاينالدوم لاعب وسط ليفربول في صفقة مجانية.

وأنهى برشلونة الموسم الحالي في المركز الثالث في الدوري، وحصد لقب كأس ملك إسبانيا.

وسجل ميسي 30 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليحصد جائزة البيتشيتشي.