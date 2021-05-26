تقرير مغربي: سلبية مسحة نهضة بركان قبل مواجهة الأهلي

أفادت تقارير مغربية بأن فريق نهضة بركان لا يعاني من أي إصابات بفيروس كورونا، قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق نهضة بركان يوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة في كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح راديو مارس حسب تقريره أن المسحة الطبية التي خضع لها الفريق المغربي في قطر جاءت سلبية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن سلبية مسحة عناصر الفريق والتي خضعوا لها فجر يوم الإثنين فور الوصول لقطر استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر المتوجين برصيد 6 ألقاب.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي. في 2019 فاز الرجاء على الترجي وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

وعاد الأهلي لقطر بعد 3 أشهر ونصف حين شارك في مونديال الأندية واقتنص البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.