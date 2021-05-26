سبورت: كومان مستمر مع برشلونة

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

على الرغم من التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيله، إلا أن صحيفة "سبورت" الإسبانية أفادت ببقاء رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية لـ برشلونة للموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسبانية من إذاعة "كادينا سير" أن المدرب الهولندي عقد اجتماعا مع خوان لابورتا رئيس النادي وممثليه في مقر برشلونة، والذي انتهى باتخاذ القرار: بقاء كومان.

وأضاف التقرير أن الهولندي سيصبح المدير الفني لبرشلونة الموسم المقبل وسيستمر في إعادة تشكيل الفريق حتى نهاية فترته والتي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

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وصرّح روب يانسن وكيل كومان قائلا، اليوم الأربعاء: "في رأيي، كومان سيستمر مع برشلونة".

وطلب المدرب الهولندي ضم صفقتين في الصيف، بعدما اقترب النادي من حسم صفقتي ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم وفقا للتقارير في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ثنائي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا.

وأتم التقرير أن لابورتا التقى وكيل فينالدوم على هامش الاجتماع من أجل فتح الباب للتفاوض لضم لاعب ليفربول بعد انتهاء تعاقده مع الريدز.

وحصد المدرب الهولندي مع برشلونة في موسمه الأول لقب كأس ملك إسبانيا وحل ثالثا في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف قطبي مدريد.

وقاد المدرب البالغ 58 عاما برشلونة في 54 مباراة وفاز في 35 مباراة وتعادل في 8 وخسر 11.

رونالدو كومان برشلونة الدوري الإسباني
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