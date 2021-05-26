مدافع يونايتد: التتويج بالدوري الأوروبي يعني لنا الكثير

يعتقد لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد أن التتويج ببطولة الدوري الأوروبي على حساب فياريال سيعوض جماهير الشياطين الحمر عن إخفاقات المواسم الأخيرة.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فياريال نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء في بولندا.

وقال شاو "نؤمن بأن الفريق يتطور يوما بعد يوم، وبات لدينا ثقة أكبر في أنفسنا الآن. أمامنا فرصة جيدة لنؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ونحن مؤمنون بذلك".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أي لاعب يلعب لمانشستر يونايتد يتطلع إلى الفوز بالألقاب، لذا فالأكيد أن الفوز سيعني لنا الكثير".

وتابع "لقد كنا قريبين من منصة التتويج في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة، وأعلم أن هذا أصاب الجميع بالإحباط، لذلك هذه فرصة جيدة لنا لنحقق ما نريده هذه المرة بتقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب".

وشدد "عندما أنظر حولي، أجد الجميع في مزاج جيد، وكلنا سعداء لأننا سنلعب مباراة نهائية بعد غياب طويل. نحن نستحق بلوغ النهائي".

وأكمل الظهير الأيسر "علينا أن نلعب بنفس الطريقة التي كانت سببا في وصولنا إلى هنا، ونأمل أن نعود إلى مانشستر بكأس البطولة".

وواصل شاو "قمنا بدراسة وتحليل فياريال بعد فوزنا على ولفرهامبتون، ويتعين علينا الحفاظ على تركيزنا وبذل أقصى ما في وسعنا لننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

شاو قدم أفضل موسم في مسيرته، ولينضم إلى القائمة المبدئية للمنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في بطولة يورو 2020 بعد أيام.