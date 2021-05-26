الزمالك يرفض تصريحات وكيل ساسي: لم نجلس مع اللاعب لتمديد عقده حتى الآن والملف أولوية

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا، يرفض فيه ما وصفه بـ "تصريحات من وكيل فرجاني ساسي، مهند عون".

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال بيان الزمالك "أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق".

وأضاف بيان الزمالك "وقال وكيل فرجاني ساسي في وقت سابق إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب وإن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و200 ألف أو 2 مليون و600 ألف يورو كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون و800 ألف يورو، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي".

وأردف "وأوضح المجلس أنه يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله".

وأتم بيان الزمالك "وأكد المجلس أن النادي ليس مسؤولا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي".

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك خلال الموسم الجاري.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي.

ولعب ساسي 100 مباراة مع الزمالك سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 هدفا.

وحصد ساسي مع الفريق كأس مصر، والسوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.