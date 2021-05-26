تقارير: كونتي يقترب من فسخ تعاقده مع إنتر.. وريال مدريد وجهة محتملة

لم يقتنع أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر بخطة النادي لتقليل النفقات في موسم 2021-2022 وقد يتجه لفسخ تعاقده مع النيراتزوري.

ووفقا لصحيفتي "لا جازيتا ديللو سبورت" و"كوييري ديللو سبورت" أن كونتي أصبح قريبا من فسخ تعاقده مع بطل الدوري الإيطالي.

ويسعى ستيفان زيهانج رئيس إنتر لتقليل النفقات في الموسم المقبل إذ يسعى لتخفيض الرواتب بنسبة 15% وبيع لاعبين مقابل 90 مليون يورو.

ويبدو أن كونتي لم يقتنع بالخطة الموضوعة من الرئيس الصيني إذ لم يلتقيا بعد منذ نهاية الموسم، وأجريت المحادثات هاتفيا، وفي هذه اللحظة أوضح التقرير أن المدير الفني قريب من الرحيل.

وأشارت التقارير إلى وجود أنجيلو كابيليني في مقر إدارة إنتر لبحث سيناريوهات فسخ تعاقد المدير الفني قبل عام من نهايته.

وفي حال انتهى الأمر بفسخ التعاقد، سيكون أمام كونتي خيارين، إما الانتقال لتجربة جديدة أو الحصول على راتبه حتى نهاية عقده من إنتر، إذ يتقاضى راتبا قدره 12 مليون يورو سنويا.

في المقابل تظهر اسماء، ماسيمليانو أليجري وسينسيا ميهايلوفيتش وباولو فونسيكا وماوريتسيو ساري كبدلاء محتملين لمدرب يوفنتوس وإيطاليا الأسبق.

وأتمت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" أن كونتي قد يكون مدربا جديدا لـ توتنام الإنجليزي في ثاني تجاربه في إنجلترا بعد تشيلسي.

بينما رشحت صحيفة "أس" الإسبانية المدرب الإيطالي لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل في حال قرر الفرنسي زين الدين زيدان الرحيل عن تدريب الملكي.