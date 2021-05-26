محامي السعيد: لم تصلنا حيثيات الحكم بتغريمه.. وبندان ينصفانه

شدد أشرف عبد العزيز، محامي عبد الله السعيد قائد بيراميدز، أنه لم يصله، أو موكله، حيثيات الحكم بتغريمه 2 مليون دولار لصالح الأهلي.

وقال عبد العزيز عبر إم بي سي مصر: "لم تصلني حيثيات حكم مركز التسوية بشأن عبد الله السعيد، لم نُعلم بالحكم سوى من خلال الإعلام".

وأردف "البند الرابع في العقد الثلاثي كان يقول إنه لا يمكن بيع أو إعارة عبد الله السعيد. أهلي جدة فسخ تعاقد عبد الله السعيد ولم يبعه أو يعره، والبند الثامن يشدد أن في حال نشوب أي نزاع سيتم اللجوء لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأكمل "أتمنى من الأهلي إعلامنا بالحكم حتى نتخذ إجراءاتنا القانونية، كل الإعلام معه الحكم ماعدا نحن".

طالع حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم ضد السعيد

وكان الأهلي قد أعلن في 2 مايو الحالي، عن صدور حكم من الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم، بإلزام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بسداد 2 مليون دولار للقلعة الحمراء.

وكان السعيد قد انتقل من الأهلي إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وبعد أشهر قليلة، تحديدا في فترة الانتقالات الشتوية، انضم السعيد لـ بيراميدز في صفقة تم الإعلان عنها بكونها مجانية بعد فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الحكم صدر بسبب "مخالفة السعيد لشروط التعاقد".

وبعدها قال أشرف عبد العزيز، محامي عبد الله السعيد لـ FilGoal.com: " لم يتم إبلاغ عبد الله السعيد من الأساس بوجود دعوى ضده لدى هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم لحضور الجلسات أو تقديم دفوع، ولم يتم إبلاغه بأي أحكام صادرة ضده".

وأكمل "ما حدث لم أشهده طوال عملي كمحام، لم أشاهد من قبل وجود قضية بين أطراف متنازعة ولا يتم إبلاغ الطرف المدعى عليه بالجلسات أو حتى الحكم الصادر ضده".

وأوضح "لماذا لم يتم إبلاغ عبد الله السعيد عن طريق منزله، أو عن طريقي كمحام لهه، أو عن طريق نادي بيراميدز كجهة عمله؟".

واستدرك "القضية محل النزاع بين الأهلي والسعيد تم حسمها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي حكمت من قبل بعدم أحقية الأهلي في الشرط الجزائي، وبالتالي القصة كانت منتهية".

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وأكمل "شخصيا لا أعرف مكان مركز التسوية والتحكيم، ولم أستلم منهم، أو موكلي أو نادي بيراميدز، أي خطاب يفيد بوجود قضية أو حكم. أتمنى إبلاغي بأي شيء منهم والاطلاع على صورة الحكم".

وشدد "في حال ثبوت الحكم سنلجأ لـ فيفا لإخطاره بما حدث، رغم حكمه بعدم أحقية الأهلي في شيء. فيفا جهة فض منازعات دولية وأحكامها ملزمة لاتحاد الكرة، ثم سأستأنف أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وأتم "نحن نتحدث عن غرامة فلكية بـ 2 مليون دولار من أين سيأتي اللاعب بهم من الأساس لكي يدفعهم؟".