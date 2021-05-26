مواعيد مباريات الأربعاء 26 مايو 2021.. الدوري المصري ومانشستر يونايتد ضد فياريال

نهائي الدوري الأوروبي ومباراتان في الدوري المصري، اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو.

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في الخامسة مساءً يلتقي سموحة مع البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وفي السابعة مساءً يحل إنبي ضيفا على سيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وعبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم يلتقي فياريال الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي في التاسعة مساءً.