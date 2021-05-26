مواعيد مباريات الأربعاء 26 مايو 2021.. الدوري المصري ومانشستر يونايتد ضد فياريال

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

نهائي الدوري الأوروبي ومباراتان في الدوري المصري، اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو.

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في الخامسة مساءً يلتقي سموحة مع البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

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وفي السابعة مساءً يحل إنبي ضيفا على سيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وعبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم يلتقي فياريال الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي في التاسعة مساءً.

نهائي الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد مواعيد المباريات
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