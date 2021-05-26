اسكواش - طارق مؤمن: مواجهة كول مختلفة عن نهائي بطولة العالم.. دعم الجماهير يحفزني

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 00:32

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - بطولة الجونة اسكواش

أعرب طارق مؤمن حامل لقب بطولة العالم عن سعادته بالدعم الجماهيري له خلال منافسات بطولة الجونة وهو ما ساهم في بلوغه نصف نهائي البطولة.

وتغلب طارق مؤمن على الفرنسي جريجوري مارش بثلاثة أشواط دون مقابل في ربع النهائي ليواجه النيوزلاندي بول كول في إعادة لنهائي بطولة العالم.

وقال طارق مؤمن عقب المباراة: "سعيد جدا بالدعم الجماهيري لي خلال البطولة، دائما ما أكون سعيدا باللعب في مصر".

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وتابع "دعم الجماهير يحفزني ويوجهني أثناء الخطأ ويجعل تركيزي أكبر من أجل تحقيق الفوز وأتمنى أن يستمر معي".

ولم يجد طارق مؤمن صعوبة في حسم تأهله في مباراة رائعة أمام الفرنسي جريجوري مارش.

وعن ذلك قال مؤمن: "مارش قوة لا يستهان بها ودائما ما تشهد مبارياتي معه إثارة وتصل أحيانا إلى الشوط الفاصل".

وكشف مؤمن "نجحت في تغيير خطتي أمامه واستغللت نقاط ضعفه مما سهل المباراة بشكل كبير ولكنه في كل الأحوال لاعب جيد".

وبالحديث عن المواجهة المقبلة قال: "كل مباراة ظروفها مختلفة وليس معنى تفوقي في نهائي بطولة العالم أن الأفضلية لي أمام بول كول".

وأضاف "كول منافس قوي ويلعب بشكل جيد في النسخة الحالية من البطولة وإقصائه لكريم عبد الجواد ليس تقليلا من الأخير ولكنه عانى مؤخرا من الإصابة وتعتبر بطولة الجونة أولى بطولاته".

وشدد مؤمن "بطولة العالم كانت في قطر فكان الدعم الجماهيري لي من الجالية المصرية وأتمنى أن يتكرر الأمر هنا، بالإضافة أن الملعب كان في قاعة مغلقة فتميز بالجو البارد وهذا ساعدني في كراتي".

واختتم تصريحاته "الأمر سيختلف بالتأكيد في مباراة الخميس ولكن سأعمل جاهدا من أجل الوصول للنهائي".

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