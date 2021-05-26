اسكواش - نوران جوهر: فقدت تركيزي قليلا لكن سعيدة بالوصول لنصف نهائي الجونة

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

أعربت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة عن سعادتها بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش والمقامة حتى يوم الجمعة.

وتغلبت نوران جوهر على روان العربي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات ربع النهائي.

وقالت نوران جوهر: "نجحت في حسم أول شوطين من المباراة بطريقة جيدة وكنت في مستوى متميز".

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وكانت نوران قد تقدمت في أول شوطين قبل أن تخسر الشوط الثالث وشهد الشوط الرابع تقاربا في المستوى بين الثنائي قبل أن تحسمه نوران جوهر.

وأضافت نوران "أعتقد أنني فقدت تركيزي قليلا في الشوط الثالث، ولكن التحية لـ روان لأنها استفادت من ذلك ولعبت بشكل جيد".

وأوضحت لاعبة وادي دجلة "كان من الصعب العودة مرة أخرى أمامها بعد أن استعادت ثقتها لكن سعيدة بنجاحي في حسم المباراة في النهاية".

وتلعب نوران جوهر مباراتها المقبلة أمام أماندا صبحي مساء الخميس في نصف نهائي البطولة.

واختتمت نوران تصريحاتها "العودة لقمة التصنيف العالمي لا تعتمد على بطولة ولكن على نتائج عام متواصل، لذلك تركيزي حاليا على البطولات والنتائج الجيدة هي من ستساعدني في ذلك".

اسكواش نوران جوهر وادي دجلة
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