إدارة الزمالك تستطلع رأي كارتيرون في جدول المباريات المضغوط.. والكشف عن رده

استطلع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رأي الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بشأن جدول المباريات المضغوط.

وأكد مجلس إدارة الزمالك احترامه لكل الأجهزة الفنية التي تعمل في النادي في جميع الألعاب وأنه لا يتدخل في عمل أي منهم لذا حال وجود أي قرار فيجب أن يكون من خلال المسؤولين عن تلك اللعبة.

وأشار الزمالك إلى أن كارتيرون أكد أنه استعد للفترة المضغوطة بوضع برنامج إعداد للفريق بناء على الجدول المرسل من قبل اتحاد الكرة.

وأوضح الزمالك في بيانه أنه تم الاتفاق على احترام الجدول بناء على رؤية المدير الفني بعدما وضع برنامجه التدريبي على هذا الأساس منذ البداية.

وأتم البيان مؤكدا أن مجلس الإدارة يحترم رأي الجهاز الفني بشأن جدول المباريات المضغوط طالما لا يؤثر ذلك على حقوق النادي.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في السويس يوم الخميس في دور الـ16 من كأس مصر ثم الجونة في ملعب الأخير يوم الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري.