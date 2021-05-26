في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الزمالك – جديد ملف ساسي.. والتأكيد على دعم كارتيرون

ناقشت لجنة الزمالك المعينة لإدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، في اجتماع مطول استمر لمدة 6 ساعات، 4 ملفات هامة.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع شهد ملف تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، حيث تم استعراض كل ما يخص الملف.

وخلال الاجتماع، تم طرح الحلول في آلية توفير قيمة راتبه السنوي، بما يتناسب مع قدرات النادي المالية.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي، وينتهي عقده هذا الموسم.

كما شهد الاجتماع، التأكيد على الدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن تجتمع اللجنة معه عقب مباراتي الإسماعيلي والجونة لمناقشة احتياجات الفريق.

وكذلك، انتهى الاجتماع لضرورة العمل على توفير المستحقات المالية المتأخرة لفريقي كرة القدم واليد، وبقية الفرق الرياضية والعاملين بالنادي.

كما اجتمعت اللجنة بالمحامي نصر عزام، لمناقشة ملف العقوبات والشكاوى ضد النادي في الاتحاد الدولي.