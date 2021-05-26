الجونة اسكواش - تأهل طارق مؤمن ونوران جوهر للمربع الذهبي.. وخروج عبد الجواد وسلمى هاني

تأهل الثنائي المصري طارق مؤمن ونوران جوهر إلى نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش في نسختها التاسعة.

بينما ودع الثنائي كريم عبد الجواد وسلمى هاني منافسات ربع النهائي في يومها الأول.

وتقام بطولة الجونة للاسكواش على أرض مركز المؤتمرات والثقافة لأول مرة وحتى يوم الجمعة.

وتغلب طارق مؤمن على الفرنسي جريجوري مارش بثلاثة أشواط دون رد في مباراة رائعة من اللاعب المصري.

أما نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فنجحت في التغلب على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما خسر كريم عبد الجواد أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليتأهل بطل نيوزلاندا لمواجهة طارق مؤمن.

كما حولت الأمريكية أماندا صبحي تأخرها بشوط دون مقابل إلى الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لتتأهل لمواجهة نوران جوهر.

وتختتم منافسات ربع النهائي مساء الأربعاء بالمواجهات التالية:

نور الشربيني × الإنجليزية سارة جان بيري (6:30 مساء)

محمد الشوربجي × الويلزي جويل ماكين (7:15 مساء)

هانيا الحمامي × الفرنسية كاميل سيرم (8:30 مساء)

فارس الدسوقي × مصطفى عسل (9:15 مساء)

وتقام مباريات نصف النهائي يوم الخميس بينما المباراة النهائية لمنافسات الرجال والسيدات مساء الجمعة.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من بطولات الفئة الكبرى (بلاتينوم) وتشهد مشاركة 96 لاعب ولاعبة هذا العام.

وكانت النسخة الماضية من بطولة الجونة قد تم إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تعود البطولة بمنافساتها للرجال والسيدات هذا العام.

وحصد علي فرج ورنيم الوليلي لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019، وكانت رنيم الوليلي قد أعلنت اعتزالها في الصيف الماضي.