بعد اجتماع 5 ساعات.. الزمالك: اللجنة ناقشت ملف ساسي وألعاب الصالات وحلول خلال أسبوعين

أعلن مجلس إدارة الزمالك، أنه اجتمع لمدة 5 ساعات اليوم الثلاثاء، و"وضع يده على كل المشاكل"، وأنه "خلال أسبوعين سيتم الإعلان بشكل واضح عن حلول لكل هذه الأمور".

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وشدد الزمالك، أن المجلس ناقش ملف فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وقال بيان صادر عن الزمالك: "اجتمع مجلس الزمالك المعين مساء اليوم برئاسة حسين لبيب لمدة 5 ساعات بمقر نادي الزمالك وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بشئون النادي".

وأردف "وأصدر المجلس بيانا صحفيا عقب الاجتماع أكد فيه أن المجلس خلال اجتماع اليوم فتح جميع الملفات وناقشها باستفاضة منها ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي المحترف في فريق الكرة الأول بالنادي وملف فريق كرة اليد وألعاب الصالات وجميع الألعاب الأخرى".

وأكمل "وجدد المجلس تأكيده أنه وضع يده على كل المشاكل وأنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان بشكل واضح عن الحلول لكل هذه الأمور، ولكن في نفس الوقت يطمئن الجماهير وأعضاء النادي بأن المجلس سيبذل قصارى جهده خلال هذه الفترة من أجل حل كل المشاكل".

وأتم "كما شدد المجلس على أنه لن يتم الإعلان عن الانتهاء من أي مشكلة إلا بعد انتهائها بالفعل وأن ذلك سيتم من خلال موقع النادي الرسمي".