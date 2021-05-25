غزل المحلة: لجنة الزمالك الجديدة تواصلت معنا لحل أزمة إمام عاشور

أعلن حسام عزو المتحدث الرسمي باسم نادي غزل المحلة، عن تواصل من لجنة إدارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب، لحل الأزمة الخاصة بلاعب الأبيض الحالي إمام عاشور.

وقال عزو عبر قناة صدى البلد: "حدث تواصل في الأيام الأخيرة لحل أزمة اللاعب، وهو ابن من أبناء النادي".

وأردف "الأزمة في طريقها للحل".

وفي وقت سابق، وقال عزو لـ FilGoal.com: "عاشور تحمل 2 مليون جنيه من قيمة انتقاله للزمالك والتي بلغت 12 مليون جنيه".

وأوضح "تم الاتفاق على سداد المبلغ على 4 أقساط. سدد إمام 3 أقساط وتبقى القسط الأخير والذي يبلغ 500 ألف جنيه".

وأردف "حصلنا على حكم بحبسه لعدم السداد. إمام عاشور ابن غزل المحلة لكن هذه حقوق النادي".

وسجل إمام 4 أهداف وصنع 3 في 16 ظهور مع الزمالك هذا الموسم.

وانتقل عاشور للزمالك قبل موسمين من المحلة، بعد موسم قضاه معارا لدى حرس الحدود.