رائعة الحلواني تنصر أسوان على المحلة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

هدف عمرو الحلواني لاعب أسوان في مرمى المحلة

تغلب أسوان، على ضيفه غزل المحلة، 1-0 في الجولة 24 من الدوري المصري.

فوز أسوان جاء عن طريق ركلة حرة رائعة سددها عمرو الحلواني بالتخصص في شباك المحلة، في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

الحلواني بدأ فرص المباراة بصاروخ ضرب عارضة المحلة، قبل أن يرد عليه عبده يحيى بتسديدة مرت بمحاذاة قائم أسوان.

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وبعدها، سجل الحلواني هدف المباراة الوحيد.

وحصل غزل المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 55، إلا أن حكم المباراة أحمد الغندور ألغاها بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب خطأ ارتكبه إسلام فؤاد مهاجم المحلة، على محمد جابر مدافع أسوان.

وأضاف محمد أسامة هدفا ثانية لأسوان في الدقيقة 66، بعد أن استغل خطأ من محمد فتح الله مدافع المحلة، ولكنه لمس الكرة باليد أثناء قطع الكرة من فتح الله، ليلغي الـ VAR الهدف.

وظل أسوان في المركز الـ 15 ولكن بـ 24 نقطة، فيما تجمد رصيد المحلة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

أسوان غزل المحلة في الدوري
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