السابع على التوالي بلا فوز.. الجونة يُسقط الاتحاد في الإسكندرية

فشل الاتحاد السكندري، في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، حيث خسر من الجونة 1-0 في الجولة 24 من البطولة.

ولم يفز الاتحاد السكندري منذ فوزه على المقاولون 4-2 في الخامس من أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الحين، خسر الاتحاد 3 مرات وتعادل مثلهم، قبل أن يخسر للمرة الرابعة في آخر 7 مباريات ضد الجونة.

وجاء هدف الجونة بعد حصول عمر السعيد على ركلة جزاء من داميون لوي مدافع الاتحاد السكندري.

وسجل السعيد بنفسه ركلة الجزاء في الدقيقة 38 ليمنح فريقه التقدم، والفوز، في استاد الإسكندرية.

وفي الدقيقة 42، ألغى جهاد جريشة هدفا للاتحاد السكندري بسبب تسلل روماريو ويليامز مهاجم الاتحاد، الذي سجل بعد خطأ من إسلام طارق حارس الجونة.

وتجمد رصيد زعيم الثغر عن النقطة 31 في المركز الثامن.

أما الجونة، فتقدم للمركز الـ 11 بحصده للنقطة 30.