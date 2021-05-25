حجازي يقود اتحاد جدة للعودة إلى آسيا

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 23:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

عاد اتحاد جدة للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بعدما ضمن إنهاء الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) في المركز الثالث عقب الفوز على العين في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وضمن الاتحاد احتلال المركز الثالث في الدوري السعودي بعدما وصل للنقطة رقم 53 في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع وقبل جولة واحدة من النهاية.

وفاز الاتحاد على العين بهدف دون رد سجله أحمد حجازي نجم دفاع منتخب مصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية رائعة.

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بينما تجمد رصيد العين عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وبذلك يعود اتحاد جدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد الغياب عن البطولة لمدة موسمين.

وانضم حجازي لصفوف الاتحاد في يناير الماضي قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي بعد منافسة مع الشباب وللمرة رقم 17 في تاريخ الزعيم.

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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