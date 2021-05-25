مؤتمر نهائي الدوري الأوروبي – إيمري: يونايتد مرشح ولكن.. وهذا ما يصنع الفارق في النهائيات

يؤمن أوناي إيمري المدير الفني لفياريال أن مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الأوروبي لكنه في الوقت ذاته أكد أن فريقه ذهب إلى بولندا للفوز باللقب بعدما كسر عقدة نصف النهائي التاريخية.

ويواجه يونايتد منافسه فياريال غدا الأربعاء في ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا في نهائي الدوري الأوربي.

ويعد هذا هو أول نهائي يخوضه فياريال في تاريخه في الدوري الأوروبي.

وتحدث إيمري في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد اكتسبنا حق أن ننافس الفرق الكبرى، هذه بطولة صعبة وبها الكثير من الفرق الكبيرة وفياريال وضع لنفسه مكانا بينهم، إنه أمر مستحق تماما".

وأكمل "قبل 10 أشهر كان الكل يتحدث عن أن يونايتد هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، نحن سنحاول أن ننافس ولدينا القدرة على القتال من أجل اللقب، نعم يونايتد المرشح فهو لديه لاعبين عظماء وتاريخ رائع".

واستدرك "لكننا نمتلك الكثير من الأشياء التي تساعدنا على إيجاد فرصنا للفوز باللقب".

وأكمل "يجب أن نظهر شخصيتنا وأن نتفوق في بعض المراحل خلال المباراة وأن نركز على مجهودنا الفردي والجماعي كي لا نسمح للفريق الأخر بالتألق".

وعما يصنع الفارق في النهائيات قال المدرب المتوج بالدوري الأوروبي ثلاث مرات من قبل مع إشبيلية: "كل النهائيات تختلف".

وأتم "أحيانا تكون المرشح للفوز وأحيانا لا، لكن كونك مرشح هذا يصنع الفارق في التحضير للمباراة فقط لكن أثناء اللقاء نفسه الأداء والفرص التي تصنعها هي ما تصنع الفارق وهذا هو أهم شيء".