مؤتمر نهائي الدوري الأوروبي – سولشاير: هذا ما يصنعه الفوز باللقب.. وما تعلمته من نهائي 99

ماذا يصنع الفوز بلقب الدوري الأوروبي بالنسبة لمانشستر يونايتد؟ وماذا تعلم البديل التاريخي من درس نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 ضد بايرن ميونيخ؟ أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر يجيب.

ويواجه يونايتد منافسه فياريال غدا الأربعاء في ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا في نهائي الدوري الأوربي.

ويعد ذلك النهائي هو الأول ليونايتد تحت إمرة مدربه سولشاير.

وتحدث سولشاير مجيبا عن ماذا يصنع الفوز بذلك اللقب ليونايتد قائلا: "لدينا خمسة انتصارات في أوروبا وخسرنا مرتين فقط من برشلونة".

وأردف في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء "هذه ليالي هامة لنا، قد تكون حجر أساس لنا لأشياء أفضل ستحدث، إنه مستقبل مشرق هذا فريق صغير هذا فريق قمنا ببنائه خلال السنوات الأخيرة، أتمنى أن تكون هذه بداية لشيء أكبر".

هذا عن مدى أهمية الفوز باللقب فما هو الدرس الذي تعلمه من نهائي الأبطال عام 1999 حينما سجل هو بنفسه هدف قتل بايرن ميونيخ ليقود يونايتد للفوز بهدفين لهدف.

أجاب سولشاير "ماذا تعلمت؟ أن تثق في فريقك وتثق في حدسك، وسأخبر البدلاء الذين لن يبدأوا المباراة أنهم ربما يلعبوا دورا كبيرا لنا، لقد حدث من قبل".

وأكمل "اشعروا بالضيق واغضبوا مني، لكن حينما يأتي وقت مشاركتكم كونوا مستعدين، وعلى من سيبدأ أن يعمل على الاستمتاع لأن اللاعب لا يخوض الكثير من النهائيات في حياته".

وكشف سولشاير عن غياب هاري ماجواير قائد الفريق وقلب الدفاع عن لقاء فياريال للإصابة وعدم قدرته على الاستجابة للعلاج.

أما عن سفر السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد مع بعثة الفريق قال: "لا أتوقع منه أن يتحدث معنا، نحن نراه في الفندق ولكنني أعتقد أنه ينبغي علينا أن نلهم أنفسنا ونركز على ما نريد فعله كمجموعة".

وأكمل "أثق أننا لا نحتاج لأي شخص كي يلهمنا قبل مباراة الغد، بقدر ما هو أسطورة".

وواصل "بعض اللاعبين شاهدوا الفيلم الوثائقي الخاص بفيرجسون، لقد جلست وأنا أشاهده وإلى جانبي لوك شاو وأثق أنه شعر مثلي، إن فيرجسون رجل خاص وهو مثل موسوعة لكرة القدم".

وأكمل ضاحكا "لقد اختبرته أمس في بعض المعلومات وأحد اللاعبين تفوق عليه، أثق أن فيرجسون لم يكن سعيدا بذلك".

وأتم سولشاير حديثه "إن تواجد فيرجسون معنا حينما نأكل وأن يكون متاحا لكل اللاعبين للحديث معه فهو متاح دائما لأن هذا النادي هو الذي يحبه وأمل أن يستمتع غدا لأنني يجب أن أقول إنني مدين له بأغلب ما حدث في مسيرتي هو وهذا النادي".